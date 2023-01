Em primeira viagem, Lula deve se encontrar com Nicolás Maduro e Alberto Fernández

Presidente da República vai ao encontro da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que acontece no próximo dia 24 na Argentina

Nelson ALMEIDA / AFP Alberto Fernandez já viajou para o Brasil para se encontrar com Lula



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está tentando fechar a agenda de encontros bilaterais de sua primeira viagem internacional. A expectativa é que o petista e o líder venezuelano Nicolás Maduro se reúnam durante o encontro da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que vai acontecer no próximo dia 24, em Buenos Aires, capital da Argentina. Maduro também era esperado na posse de Lula, mas cancelou a ida de última hora. O venezuelano é acusado de reprimir opositores ao seu governo e violar leis do país. O encontro entre Lula e Maduro é considerado complexo pela alta cúpula do Governo Federal e foi inclusive assunto de uma reunião entre o presidente e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na tarde desta terça-feira, 17. Na semana que vem, Lula vai se reunir com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, na segunda-feira, 23. Depois o presidente participa do encontro da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.

No dia 25, Lula segue para o Uruguai, onde se encontrará com o presidente Luis Alberto Lacalle Pou, em Montevidéu. Os assuntos que devem pautar os encontros entre chefes de Estado são projetos de cooperação nas áreas de comércio, saúde, energia, ciência e tecnologia.

*Com informações da repórter Marília Sena