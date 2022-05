Em quatro meses, casos de dengue crescem 113% no Brasil e atingem mesmo patamar de 2021

Segundo o Ministério da Saúde, foram 542 mil casos da doença até abril, além de 160 mortes

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Para reduzir o surgimento do aedes aegypti, autoridades alertam para água parada



Os casos de dengue no Brasil cresceram 113% no Brasil em 2022. Durante todo o ano passado, o Ministério da Saúde registrou 544 mil casos confirmados da doença. Segundo a pasta, até o mês de abril deste ano, as confirmações chega a 542 mil, além de 160 mortes. São Paulo lidera o número de óbitos, com 56 registros, seguido por Santa Catarina e Goiás, ambos Estados com 19 mortes. A região Centro-oeste foi a que apresentou maior taxa de incidência da dengue, com 920,4 casos em cada 100 mil habitantes. Para reduzir o surgimento do aedes aegypti, mosquito causador da doença, as autoridades têm alertado sobre o acúmulo de água nas residência. De acordo com o Ministério da Saúde, entre os principais sintomas da enfermidade estão manchas avermelhadas, dores nas articulações, febre alta e falta de apetite. Apesar de raros, há casos que podem evoluir para forma grave, a dengue hemorrágica, que causa dores abdominais intensas, náuseas, vômitos e sangramentos de mucosas. Como não há cura para o vírus, o tratamento é feito com analgésicos para diminuir as dores.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina