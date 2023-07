Em recuperação após procedimento médico, Lula só deve voltar ao Planalto na semana que vem

Presidente realizou um procedimento para tratar de dores entre o fêmur e a bacia; da residência oficial, o mandatário cumpriu agenda com ministros e chefes de Estado

Ricardo Stuckert/PR Reunião com Fernando Haddad e Rui Costa foi um dos principais pontos da agenda do petista



Após um procedimento médico no quadril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu agenda no Palácio da Alvorada. Lula passou por uma infiltração na última terça-feira, 25, para tratar de dores entre o fêmur e a bacia. A cirurgia para colocação de uma prótese no local deve acontecer em outubro. A expectativa é de que Lula volte ao expediente normal no Palácio do Planalto apenas na semana que vem. Ele cumpriu agenda na residência oficial nos últimos dias, realizando reuniões com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Rui Costa, da Casa Civil. Uma das pautas dos encontros foi o pedido de Lula pelo fim das críticas ao economista Márcio Pochmann para o comando do IBGE.

No início da tarde, o presidente conversou por telefone com o presidente dos Emirados Árabes Unidos e, depois, com o presidente em exercício da Espanha. O último compromisso oficial foi um encontro com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, e com a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. Em relação ao banco, circula a possibilidade de troca no comando, algo que o governo ainda não confirma. Apesar da agenda movimentada, Lula alterou os compromissos desta quinta-feira. Estava prevista uma reunião com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, que deve acontecer nesta sexta.

*Com informações do repórter André Anelli