Em SC, Bolsonaro projeta metas para eleições de 2024 e diz que ‘filho 04’ pode ser candidato

Em entrevista à Jovem Pan News Florianópolis, ex-presidente também reforçou críticas à reforma tributária e exaltou a criação do Pix

Reprodução/Instagram/jairmessiasbolsonaro Jair Bolsonaro criticou julgamento do TSE em discurso feito em Anápolis, Goiás



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama, Michelle, estão em Santa Catarina para uma série de eventos com apoiadores. Em entrevista à Jovem Pan News Florianópolis, o ex-mandatário traçou metas para as eleições de 2024 e confirmou que seu filho mais novo, Jair Renan, conhecido como “04”, pode disputar a vaga de vereador no estado. Bolsonaro afirmou que pretende andar pelo Brasil em 2024 por causa das eleições municipais. O ex-presidente disse ter uma meta de eleger mil prefeitos de direita, o que corresponde a quase e em cada seis prefeituras no país. “Acredito que a marca de mil prefeitos não é uma marca difícil de ser alcançada. Podemos, até quem sabe, ultrapassar essa marca nas eleições do ano que vem”, afirmou Bolsonaro. Durante a entrevista, o ex-mandatário também voltou criticar a reforma tributária. “Ali está escrita a criação do IPVA Verde. Ou seja, o cara que tem um carrinho à gasolina vai pagar muito mais, uma taxa extra, do que o carro elétrico. Também fala no tal do ‘imposto do pecado’, progressivo naquilo que faz mal para a sua saúde ou para o planeta”, disse Bolsonaro. Apesar das críticas de Bolsonaro, o PL deu 20 votos favoráveis ao texto no 1º turno na Câmara, com 18 repetindo o posicionamento no 2º, contrariando a orientação da sigla. Bolsonaro também exaltou a criação do Pix, mas não comentou o relatório do Coaf que mostra que ele teria recebido R$ 17 milhões em transações nesse ano.

*Com informações do repórter André Anelli