Embaixada da Ucrânia no Brasil sofre ataque cibernético

Representante do país europeu teme que informações falsas sejam divulgadas a partir do telefone da instituição

Divulgação Anatoliy Tkach, encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil



A embaixada da Ucrânia no Brasil sofreu um ataque cibernético. O número do WhatsApp usado para prestar assistência aos ucranianos que chegam ao Brasil foi invadido. O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, confirmou que as autoridades brasileiras já estão investigando o caso. “O WhatsApp do telefone celular da emergência da embaixada da Urânia para fins consulares sofreu de um ataque cibernético e foi instalado em um dispositivo desconhecido. A embaixada não está controlando esse telefone e pedimos a todos para desconsiderar as mensagens que podem, eventualmente, chegar deste número de telefone”, disse.

O representante ucraniano no Brasil teme que os ataques sirvam para espalhar informações falsas em nome da embaixada. “É o telefone para assistência para os ucranianos que estão no Brasil. Ou seja, é o primeiro número para onde nós sugerimos entrar em contato, 24 horas, com uma embaixada. Mas temos medo que ele possa ser usado para divulgar informações falsas de parte da embaixada”, disse. Tkach reforçou o pedido de ajuda humanitária. Segundo o Ministério da Economia ucraniano, os danos no país desde o início da guerra já somam US$ 120 bilhões. A prioridade neste momento para os ucranianos é o envio de alimentos, medicamentos e combustível.

*Com informações da repórter Iasmin Costa