Embaixada do Brasil em Israel começa a identificar brasileiros que querem deixar o país

Em meio à escalada do conflito com o Irã, a Força Aérea Brasileira declarou estar preparada para realizar operações de repatriação, uma vez que o governo autorize voos de resgate

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Embora a Força Aérea tenha informado o Congresso sobre sua prontidão, a autorização para a repatriação depende do governo



A embaixada do Brasil em Israel deu início ao processo de identificação de brasileiros interessados em deixar o país, em meio a um cenário de conflito prolongado na região. A Força Aérea Brasileira já se declarou pronta para agir, mas ainda não há confirmação oficial sobre uma possível repatriação. A identificação dos brasileiros que desejam retornar é um passo crucial, especialmente considerando as dificuldades impostas pelo conflito. Embora a Força Aérea tenha informado o Congresso Nacional sobre sua prontidão, a autorização para a repatriação depende do governo brasileiro.

O conflito na região é predominantemente aéreo, o que complica a liberação do espaço aéreo para uma retirada segura. Um levantamento do Ministério das Relações Exteriores, realizado em 2023, indicou que cerca de 14.000 brasileiros estavam em Israel. No entanto, esse número diminuiu devido a operações de repatriação anteriores. Atualmente, estima-se que cerca de 11.000 brasileiros permaneçam na região. Muitos desses brasileiros estão bem integrados à comunidade israelense, o que pode prolongar o processo de identificação daqueles que desejam retornar ao Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A embaixada brasileira em Israel esclareceu que, até o momento, não há um plano oficial para a repatriação. Caso a operação seja autorizada, ela será coordenada pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa. A identificação dos brasileiros interessados em retornar facilitará a execução da operação quando for aprovada. O Ministério das Relações Exteriores está em contínuas negociações com a Jordânia e o governo de Israel para viabilizar a repatriação, buscando garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos brasileiros.

*Com informações de Bruno Pinheiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA