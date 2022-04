Embaixador da Palestina no Brasil pede mais atenção do governo ao conflito com Israel

Ibrahim Alzeben reuniu embaixadores da Liga Árabe para alertar sobre os conflitos recentes na região e pediu apoio brasileiro para as negociações de paz

Luis Macedo / Câmara dos Deputados Para o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, a solução está no fim da ocupação de territórios palestinos



O aumento da violência nas últimas semanas em Israel e em territórios palestinos tem ganhado espaço nas discussões das Nações Unidas paralelamente à guerra no Leste Europeu. O período das festas religiosas, o Ramadã e as Páscoas Cristã e Judaica, foi marcado por diversos ataques, com mortes de civis durante protestos, confrontos e operações de busca. Para o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, a solução está no fim da ocupação de territórios palestinos e no estabelecimento de dois estados. Ele reuniu reuniu embaixadores da Liga Árabe com o objetivo de alertar sobre a situação em Jerusalém e pedir o apoio do governo brasileiro nas negociações de paz. “Alertar sobre os perigos que envolvem esses acontecimentos em Jerusalém, que realmente é um perigo constante para a paz regional e mundial”, disse Alzeben. O embaixador reforçou que a situação dos refugiados palestinos não deve ser tratada diferente dos ucranianos. “O mundo está praticamente dando as costas para os nossos direitos”, completou.

O assunto é delicado e a posição do Ministério das Relações Exteriores em discussões internacionais tendem a ser cautelas. No entanto, se especula que haja um descontentamento em relação à atuação do chanceler Carlos França com a situação na Palestina. Apesar da afinidade do presidente Jair Bolsonaro com Israel, os países árabes são importantes parceiros comerciais e importadores de alimentos. E, por isso, a troca no comando do Ministério seria o próximo passo. O chanceler Carlos Alberto França foi indicado em março de 2021 para substituir Ernesto Araújo, que entregou o cargo após uma crise com o Congresso Nacional. Nesta quarta-feira, 27, o atual ministro das Relações Exteriores tem agenda em Brasília. Ele participa de um seminário sobre a cadeia internacional de semicondutores.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor