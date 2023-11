Empreendedores negros correspondem a 52% dos donos de negócios no Brasil, segundo Sebrae

Dos 29 milhões de donos de pequenos negócios do país, formalizados ou não, cerca de 15 milhões se autodeclararam pretos ou pardos; apenas 24% tem CNPJ

Freepik Proporção de empreendedores negros em atividades que demandam menos qualificação e geram menor retorno financeiro é superior a de brancos



Empreendedores negros correspondem a 52% dos donos de negócios no Brasil, de acordo com levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A pesquisa utilizou dados da PNAD do terceiro semestre do ano, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo revelou que, dos 29 milhões de donos de pequenos negócios do país, formalizados ou não, cerca de 15 milhões se autodeclararam pretos ou pardos. Thais Santos do Carmo é consultora de imagem e modelo e empreende no ramo há mais ou menos um ano. Ela conta que resolveu montar o próprio negócio, pois não via nos empregos anteriores uma evolução de carreiras. “Vai chegar uma fase na vida que você vai cansar e você vai ter que parar para pensar no que vai fazer. Foi então que me veio a questão de atuar como consultora de imagem, que era uma coisa que eu já aplicava, mas não cobrava. Também atuo na parte logística de uma marca de moda praia carioca”, explica.

O levantamento também apontou que a proporção de empreendedores negros em atividades mais tradicionais e simples, ou seja, que demandam menos qualificação e que geram menor retorno financeiro, é superior à de brancos e pequenos negócios. Analista de gestão estratégica do Sebrae, Marco Bedê explica que, apesar de serem maioria no universo empreendedor brasileiro, os negros donos de pequenas empresas são os que tem o menor nível de faturamento. Ela ressalta a necessidade de que os profissionais busquem qualificação profissional para ter uma sobrevida maior no empreendedorismo. O levantamento do Sebrae também apresentou dados em relação à formalização dos empreendedores, apenas 24% dos empresários negros ou pardos tem CNPJ.