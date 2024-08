Empregos com carteira assinada crescem 32,3% em julho

Desempenho é o melhor para o mês de julho desde 2022; salário médio de admissão foi de R$ 2.161 em julho deste ano

Marcelo Casal Jr./Agência Brasil No total, foram criadas 188 mil novas vagas durante o mês



Os empregos com carteira assinada registraram um crescimento significativo de 32,3% em julho, conforme os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). No total, foram criadas 188 mil novas vagas durante o mês, com 2.187 contratações e 1.199 mil demissões registradas. Este desempenho é o melhor para o mês de julho desde 2022, segundo informações do governo federal. O economista Maurício Nakahod comentou que esses números refletem uma melhora na perspectiva do mercado de trabalho. Ele destacou que o país está vivenciando um período de baixa taxa de desemprego, algo que não se via há muito tempo. O especialista prevê que a taxa de desemprego trimestral, que será divulgada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) para o período de maio a julho, deve atingir 6,7%.

Os dados do CAGED de julho de 2024 também revelam que houve criação de empregos formais em todos os cinco setores da economia, com o setor de serviços se destacando. Além disso, as informações indicam que novas vagas foram abertas em quatro das cinco regiões do país. O salário médio de admissão foi de R$ 2.161 em julho deste ano, representando um aumento real em comparação ao mesmo período de 2023.

Publicado por Luisa Cardoso