Criminoso se entrega à polícia e sequestro em residência termina em São Paulo

Ao todo, seis pessoas foram mantidas reféns dentro da residência; homem estava armado com um revólver e se entregou após falar com a esposa e o advogado

Jovem Pan News Viaturas e unidades da Polícia estão no local em que aconteceu o sequestro



um criminoso invadiu uma casa no bairro de Moema, na Zona Sul da cidade de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 27, e manteve seis pessoas reféns. Segundo a Polícia, ele faz parte de um grupo que rouba residências. Ao todo, onze pessoas estavam na casa, localizada na Rua Comandante Ismael Guilherme, sendo que cinco conseguiram sair do local antes do criminoso fazer o restante de refém. As seis pessoas que permaneceram no local foram mantidas reféns. Segundo a polícia, o criminoso estava com um revólver e manteve o dedo no gatilho durante a negociação.