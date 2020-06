Empresa desenvolve tecido capaz de eliminar coronavírus por contato

Cesar Conventi/Estadão Conteúdo A Nanox tem parcerias com duas tecelagens no Brasil que irão utilizá-la para a fabricação de máscaras de proteção e roupas hospitalares



Novo acabamento têxtil de base nanotecnologia tem mostrado eficiência no combate ao coronavírus. Trata-se de um liquido a base de prata, que quando aplicado no tecido em contato com o vírus, pode eliminar ate 99.9% por cento das partículas de SARS-CoV-2.

O composto foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, da Universitat Jaume I, da Espanha, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo em parceria com uma startup brasileira.

Segundo o gerente de produtos da Nannox Gustavo Pagotto, o material contém dois tipos de micropartículas de prata e pode ser aplicado em qualquer superfície têxtil, como jeans e camisetas.

A Nanox entrou com o pedido de depósito de patente da tecnologia e tem parcerias com duas tecelagens no Brasil que irão utilizá-la para a fabricação de máscaras de proteção e roupas hospitalares. A empresa pretende avaliar agora a duração do efeito antiviral das micropartículas no tecido.

*Com informações do repórter Victor Moraes