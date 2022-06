Empresário diz que nunca notou participação de Milton Ribeiro em negociações suspeitas

Edvaldo Brito foi quem fez as denúncias a respeito do esquema de favorecimento no Ministério da Educação

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Milton Ribeiro, ministro da Educação, teria participação em um suposto esquema de alocação de recursos à prefeituras aliadas a pastores evangélicos em troca de apoio presidencial



Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, Edvaldo Brito, empresário que denunciou o esquema de favorecimento no Ministério da Educação (MEC), disse que nunca percebeu a participação de Milton Ribeiro em negociações consideradas suspeitas. Foi a partir das denúncias de Brito que a Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Educação e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, suspeitos de promover o esquema de distribuição de verbas dentro do MEC. “Eu posso afirmar categoricamente, e a minha visão, quando eu falo com as pessoas, meu olho está ‘linkado’ no olho de quem eu estou falando. E o ministro levanta suas mãos, coloca na cabeça e diz: ‘É grave, é sério isso. É sério isso! E eu quero tomar providências agora”, defendeu.

“Quando o Arilton me liga e pede passagem de avião. Até se ele pedisse passagem para ele e para o pastor Gilmar, eu ia entender que eles iam fazer o culto à noite e que não teria problema. Eu não teria condição no momento, mas iria fazer o que eu fiz. Só que aí começa uma pressão muito grande, com xingamentos por parte do Arilton”, explica o empresário. Edvaldo declarou que sempre considerou o ex-ministro Milton Ribeiro um homem sério, mas ressaltou que o comportamento de Arilton Moura não era digno de um pastor evangélico: “Aconteceram pressões dele, palavras pesadas, mensagens de WhatsApp. E eu vi que realmente não era uma boa companhia para o ministro que eu sempre considerei um homem honesto, um homem de Deus”.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina