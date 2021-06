Empresário é executado com tiros de fuzil em Guarulhos, na Grande São Paulo

Marcos Paulo, de 45 anos, abria o portão da garagem da sua casa quando foi morto; câmeras de segurança flagraram a ação e mostram o comerciante tentando fugir

Reprodução/Facebook O caso foi registrado como homicídio qualificado e segue em investigação no 2º Distrito Policial de Guarulhos



A polícia procura o homem que matou o comerciante Marcos Paulo, de 45 anos. Ele foi executado ao abrir o portão da garagem de sua casa, na manhã desta segunda-feira, 7, na Vila Galvão, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança flagraram toda a ação, que durou segundos. Outras imagens mostram um carro branco que passa pela rua e para casas adiante. O passageiro sai do carro, invade a casa e dispara com um fuzil várias vezes, fugindo em seguida. Nada foi roubado. Nas imagens é possível ver que Marcos Paulo tenta fugir, mas ele dá poucos passos e cai. A esposa da vítima acionou a polícia e o socorro, mas o empresário morreu no local. Segundo ela, o comerciante não tinha inimigos e não recebeu nenhuma ameaça recentemente. O caso foi registrado como homicídio qualificado e segue em investigação no 2º Distrito Policial de Guarulhos.

*Com informações do repórter Fernando Martins