Empresário lança livro sobre construção de carreira em Libras no Brasil

Mauricio Benvenuti entrou na XP de Porto Alegre quando 35 pessoas trabalhavam lá. Ficou na empresa por oito anos e meio e decidiu ir morar no Vale do Silício, onde reside ate hoje. Nesse período ele criou a Startse — uma escola de negócios que ajuda profissionais e empresas a se manterem competitivos. Na pandemia, ele toca a empresa aqui do Brasil. No ano passado escreveu o livro Desobedeça, que questiona o modelo tradicional de construir carreiras. Com o convite e ajuda da Wise Hands, a obra impressa é igual às outras. Mas oferece um diferencial: um link para ter acesso ao conteúdo em Libras — a Língua Brasileira de Sinais — em áudio e videobook.

Maurício conta que o livro era para ajudar os jovens que vivem em situação de desprivilegio, mas acabou beneficiando muito mais gente. “Eu fiquei muito feliz porque esse livro recebeu o convite da Wise Hands que traduz eventos da minha empresa para língua de sinais. E eles ofereceram o serviço para dar acesso a pessoas surdas e mudas, para mim foi gratificante.” Em um dos eventos da Startse, Mauricio conheceu o Gabriel Isaac — que é um dos tradutores. Com a ajuda do interprete Diego Pinheiro, Gabriel sinaliza que foi um longo período de estudo para adaptar alguns termos e metáforas do livro para áudio descrição. “A gente também trabalhou com interprete de espelho, de apoio, fazendo a sinalização e a tradução desse material também para que os surdos compreendessem o que o autor queria dispor na obra. Fizemos um acompanhamento do áudio descrição para que cegos também pudessem acompanhar.”

A ideia do livro surgiu de uma ação social em Indiaroba, no interior do Sergipe, e que tem um dos menores IDHs do Brasil. O autor revela que provocou uma resposta dos jovens quando perguntou quais os problemas do vilarejo e eles responderam que um deles era falta de atitude do prefeito. “Falei para esquecer o prefeito, esquece o empresário. Vocês vão mudar a realidade de vocês. Fiquei com a impressão de que era a primeira vez na vida que eles escutaram que poderiam ser os agentes transformadores e não ter que ficar esperando de braços cruzados. Ficamos 4 dias lá, nesses dias nasceram cinco projetos. Um deles virou uma empresa.” A pré-venda do livro Desobedeça começou no dia 10 de maio nos sites das principais livrarias do pais. O lançamento oficial acontece em 10 de junho.

