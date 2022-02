Empresas brasileiras apostam em novos negócios no Oriente Médio

Para a Apex Brasil, parcerias entre o governo brasileiro e países que formam o Conselho de Cooperação do Golfo podem render muito mais frutos para os empreendimentos nacionais

Foto: Alan Santos/PR Encontro do presidente da República, Jair Bolsonaro, com Sua Majestade o Rei Hamad bin Isa Al Khalifa, de Bahrein; para a Apex Brasil, parcerias entre o governo brasileiro e países que formam o Conselho de Cooperação do Golfo podem render muito mais frutos para as empresas nacionais



Empresas brasileiras têm buscado expandir seus negócios, aumentando a participação no mercado do Oriente Médio. De acordo com a diretora de operações do escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Karen Fernandes, esse movimento já parte da estratégia de apresentar um portfólio de produtos competitivo para conquistar novos espaços em meio à concorrência internacional. “Acho que o Brasil tem uma qualidade de produção que se estende a outros setores, e que a gente tem que explorar cada vez melhor. Isso já existe. Temos a empresas de setores, por exemplo, como cosméticos e higiene pessoal, equipamentos médicos e odontológicos, peças automotivas, defesa, são setores que já percebem as oportunidades aqui”, conta.

O potencial de crescimento é bastante expressivo em diversos setores, o carro chefe, que é o agronegócio, ganha cada vez mais espaço porque os países árabes não possuem uma produção robusta de alimentos e acabam dependendo de importações. “A realidade é que esses países, pelas condições climáticas, tem, de fato, dificuldades intrínsecas na produção de alimentos, então países árabes e outros países da região também importam de 80% a 90% dos alimentos que consomem“, afirma Karen. 0,22% do capital árabe investido tem como destino o Brasil, mas o ponto positivo e que tem ganhado destaque é a taxa de crescimento anual, que está na casa de 10,05% ao ano. A Apex aposta ainda nos entendimentos e parcerias que têm rendido frutos entre o governo brasileiro e países que formam o Conselho de Cooperação do Golfo, composto por Emirados Árabes, Bahrein, Catar, Omã, Kuwait e Arábia Saudita.

*Com informações do repórter Daniel Lian