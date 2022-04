Empresas brasileiras enviam novas doações de alimentos à Ucrânia

Serão 10 toneladas de alimentação desidratada encaminhadas ao país, que vive conflito com a Rússia desde 24 de fevereiro

REUTERS/Alexander Ermochenko Doações serão direcionadas para as cidades mais necessitadas



Empresas brasileiras enviam uma terceira remessa de alimentos à Ucrânia. O grupo formado pelo Movimento UniãoBR e Juntos pela Vida acolheu pedido do governo brasileiro, da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Cruz Vermelha para acolher famílias sem opções de subsistência em razão do conflito contra a Rússia. O CEO da SimpoNutri, empresa de alimentação desidratada, Rafael Romano, esteve na Ucrânia e testemunhou a triste realidade da guerra. “Nesta semana estamos enviando mais 10 toneladas, quantidade bastante expressiva, porque como são alimentos desidratados, a gente tira de 60% a 95% de água dos alimentos, então conseguimos transportar quatro vezes mais comida, no mesmo espaço. Então são 250 mil refeições que vão ser entregues na Ucrânia”, pontua. Ele explica que as doações serão direcionadas para as cidades mais necessitadas. O conflito no Leste da Ucrânia já se estende por mais de dois meses e especialistas não projetam um cessar-fogo no curto prazo. Além da Ucrânia, o grupo de empresas também apoiou as vítimas das chuvas na Bahia, Minas Gerais, Maranhão e Petrópolis, além do enviado ao Haiti.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos