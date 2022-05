Empresas precisam de ‘maturidade digital’ para garantir competitividade, diz presidente da Fiesp

Josué Gomes da Silva fala em ‘novo desenho mundial’ e defende a indústria brasileira aproveite o momento para expandir sua participação no mercado internacional

O Brasil tem que agarrar a oportunidade de crescimento mais robusto. Essa é a avaliação do presidente da Federação das Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva. Para ele, o país deve aproveitar o cenário atual para expandir a participação no mercado internacional. “O momento é muito favorável para a indústria brasileira se soubermos tirar proveito. Temos um novo desenho mundial que está se fazendo após a pandemia, após essa tragédia humanitária que é essa guerra na Ucrânia, mas que seguramente vai trazer investimentos massivos para um país como o Brasil, permitirá que o Brasil se reindustrialize”, afirmou. Para Josué Gomes, as empresas precisam de maturidade digital para ganhar competitividade. Da mesma forma, o diretor técnico do Sebrae São Paulo, Ivan Hussni, também engrossa o coro daqueles que enxergam no caminho uma das ferramentas para otimizar a produtividade. “A tecnologia através de soluções digitais, hoje dentro de qualquer setor da iniciativa de empreender faz a diferença. Empreender é jogo coletivo e esse jogo a gente tem que saber fazer com as modernidades e necessidades do mercado.”

Um dos principais entraves para a expansão dos negócios é o receio de empreender. No entanto, quem adeque à digitação entra em um círculo virtuoso. A partir daí a tendência é se distanciar das concorrentes em uma curva de aceleração transformadora. A Sheila Gonçalves é CEO de uma indústria de cosméticos e conta que quebrou a barreira do medo. “O medo de ir para um processo como uma transformação digital sempre tem, mas a gente precisa enfrentar. O medo paralisa, mas se você tem a confiança e tem realmente um planejamento e tem apoio, você vai superar esse medo com muita esperança, com muita persistência e resiliência”, afirma. O diretor regional do Senai, Ricardo Terra, aponta que as empresas que não se enquadrarem na digitalização correm o risco de ficar para trás. “Uma questão que a pandemia acelerou é que além da intencionalidade da empresa se tornar digital, o mercado ficou mais digital e está impondo um vetor externo junto à empresa. Esses dois fenômenos colocam a empresa em uma situação necessária de avançar pela digitalização”, ressalta. Fiesp, Senai e Sebrae lançaram a Jornada de Transformação Digital com capacidade para atender 40 mil indústrias de micro, pequeno e médio portes nos próximos quatro anos. O programa será gratuito para companhias com faturamento anual de até R$ 8 milhões.

*Com informações do repórter Daniel Lian