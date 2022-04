Enem 2022 será realizado nos dias 13 e 21 de novembro; veja data de inscrições

Provas impressas e digitais serão realizadas nos mesmos dias; candidato deve escolher a modalidade desejada ao se inscrever

MEC afirma que todas as questões da prova serão inéditas e exclusivas em 2022 e 2023



O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2022 será realizado nos dias 13 e 21 de novembro. As datas foram anunciadas no edital da prova, publicado oficialmente nesta sexta-feira, 29, por meio do Diario Oficial da União (DOU). Tanto a prova impressa quanto a digital serão realizadas nessas datas, dois domingos consecutivos. O participante deve escolher qual tipo de prova vai fazer já no momento da inscrição. O candidato que escolhe realizar a versão digital não faz a prova em casa, mas precisa ir a um local de prova, onde deve acessar o equipamento necessário para fazer a prova. As inscrições vão começar no dia 10 de maio e vão até o dia 21 do mesmo mês. A taxa de inscrição em 2022 é de R$ 85.

O prazo para realizar pedidos de isenção da taxa já terminou, mas quem teve o pedido negado pode entrar com recurso até às 23:59 desta sexta-feira, 29, pedindo reavaliação. Também termina nesta sexta o prazo para que os estudantes entrem com recurso de justificativa de ausência. As solicitações devem ser feitas pelo site oficial do Exame que é enem.inep.gov.br. Por meio de nota, o Ministério da Educação afirmou que todas as questões do Enem 2022 e de 2023 serão inéditas e exclusivas. O pronunciamento foi feito após surgimento de uma polêmica de que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) colocaria questões repetidas na prova por falta de conteúdo no banco nacional de itens. O MEC afirmou ainda que já fez diversos testes no banco nacional de questões para dar mais qualidade a ele.

