Enem 2024: prazo para inscrições termina nesta sexta

Taxa custa R$ 85 e pode ser paga por meio de boleto bancário, PIX ou cartão de crédito, até 12 de junho; estudantes do Rio Grande do Sul terão prazo estendido

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Para os candidatos que conseguiram a isenção da taxa, também é necessário fazer a inscrição.



O prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está chegando ao fim. Candidatos interessados têm até as 23:59 desta sexta-feira (7) para completar o processo de inscrição online. Este prazo também é válido para aqueles que precisam solicitar tratamento por nome social ou atendimento especializado. As provas estão marcadas para ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro, e a procedimento pode ser feito somente pela internet, através da Página do Participante. Este portal inclui uma seção de perguntas frequentes sobre o exame, oferecendo suporte adicional aos estudantes. Para efetivar a inscrição, os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 85 até o dia 12 de junho. O pagamento pode ser efetuado por meio de boleto bancário, PIX ou cartão de crédito. Para os candidatos que conseguiram a isenção da taxa, também é necessário fazer a inscrição.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Enem é uma das principais vias de acesso ao ensino superior no país, utilizado tanto por instituições públicas quanto privadas como critério de seleção, além de ser essencial para a participação em programas de auxílio estudantil como o ProUni, Sisu e Fies. Em nota, foi divulgado que os moradores do Rio Grande do Sul terão um prazo adicional para realizar suas inscrições devido à declaração de calamidade pública no estado. O Ministério da Educação (MEC) está elaborando um novo calendário para esses candidatos, que também serão isentos da taxa de inscrição, mesmo aqueles que tiveram sua justificativa de ausência na prova do ano anterior negada.