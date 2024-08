Enem dos Concursos será aplicado em 228 municípios neste domingo

Exame contará com a participação de mais de 2 milhões de estudantes; especialistas recomendam que os candidatos revisem conteúdos já conhecidos, evitando novos tópicos de última hora

A divulgação preliminar dos gabaritos ocorrerá em 20 de agosto



Os preparativos para o concurso público nacional, conhecido como “Enem dos Concursos“, estão em fase final. As provas, que ocorrerão neste domingo (18), contarão com a participação de mais de 2 milhões de candidatos, concorrendo a mais de 6 mil vagas em 21 órgãos federais. Os salários oferecidos variam entre R$ 4.000 a R$ 22.000. O formato do concurso é semelhante ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), permitindo que os estudantes escolham mais de uma opção de vaga e as coloquem em ordem de preferência, aumentando suas chances de aprovação. O “Enem dos Concursos” foi anunciado em setembro de 2023 e passou por várias alterações desde então. Inicialmente, as provas seriam aplicadas em 5 de maio, mas foram adiadas devido às chuvas no Rio Grande do Sul. A nova data, marcada para este domingo, resultou na desistência de mais de 30 mil candidatos.

O Ministério da Gestão e da Inovação, responsável pela organização do concurso, divulgou um novo cronograma. O caderno de provas também será disponibilizado no dia do exame, às 20h. A divulgação preliminar dos gabaritos ocorrerá em 20 de agosto, e o resultado oficial será anunciado em 21 de novembro. Os aprovados serão convocados apenas em janeiro de 2025. As provas serão aplicadas em 228 municípios, e a expectativa é alta desde o anúncio do concurso. Especialistas recomendam que os candidatos revisem conteúdos já conhecidos, evitando novos tópicos de última hora, para garantir uma preparação eficaz.

