Energia elétrica fica mais cara em São Paulo a partir desta sexta-feira

Tarifas terão um aumento médio de 13,94% para os consumidores atendidos pela Enel em 24 municípios da região metropolitana, incluindo a capital

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Entre os fatores que contribuíram para o reajuste estão os encargos setoriais, que tiveram um efeito de 6,4% sobre o índice de aumento



Os consumidores de energia elétrica em São Paulo devem se preparar para um aumento significativo nas tarifas a partir desta sexta-feira (4). A Enel, responsável pela distribuição de energia em 24 municípios, incluindo a capital paulista e a região metropolitana, anunciou um reajuste anual aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para residências e pequenos comércios, que operam em baixa tensão, o aumento será de aproximadamente 13%. Já para grandes empresas e shoppings, que utilizam alta tensão, o reajuste será de 15,7%.

Este aumento nas tarifas de energia elétrica deve impactar diretamente a inflação de julho. A Enel representa 80% da amostra de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e quase um terço do peso no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Com um faturamento anual de cerca de R$ 22 bilhões e uma base de 8 milhões de clientes, a Enel é uma das maiores concessionárias do país. Entre os fatores que contribuíram para o reajuste estão os encargos setoriais, que tiveram um efeito de 6,4% sobre o índice de aumento.

Além do reajuste, a Aneel decidiu manter a bandeira tarifária vermelha no patamar um para o mês de julho. Isso significa que serão acrescidos R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Com essas mudanças, os consumidores devem sentir um aumento considerável no valor das contas de energia elétrica. A situação será monitorada de perto, dado o impacto significativo que pode ter no orçamento das famílias e no cenário econômico geral.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Diante desse cenário, é importante que os consumidores busquem alternativas para reduzir o consumo de energia e, assim, minimizar o impacto no orçamento doméstico. Medidas como o uso consciente de eletrodomésticos, a substituição de lâmpadas incandescentes por LED e a revisão de hábitos de consumo podem ajudar a controlar os gastos. Além disso, é fundamental que as autoridades e a sociedade civil discutam soluções de longo prazo para garantir a sustentabilidade e a acessibilidade da energia elétrica no país.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA