Ensaio clínico aponta eficácia de vacina de chikungunya em adolescentes

Um estudo realizado em 10 centros de pesquisa pelo Instituto Butantan, em colaboração com o laboratório europeu Valneva, trouxe boas notícias no combate à chikungunya. De acordo com a pesquisa, que teve seus resultados publicados na renomada revista The Lancet Infectious Diseases, o imunizante foi licenciado recentemente para adultos nos Estados Unidos. O estudo acompanhou 754 adolescentes saudáveis entre fevereiro de 2022 e março de 2023, com os participantes sendo monitorados por 28 dias após a aplicação da vacina, administrada em dose única. A vacina demonstrou uma eficácia de 98,8% entre os adolescentes que nunca haviam sido expostos ao vírus da chikungunya. Para aqueles que já tinham tido contato com o vírus, a taxa de proteção foi ainda mais impressionante, atingindo 100%. Além disso, a maioria das reações adversas observadas foram leves ou moderadas, com sintomas comuns como dor no corpo, dor de cabeça, febre leve e fadiga, o que reforça a segurança do imunizante.

