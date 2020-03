Coronavírus: Entidade pede que testes só sejam feitos em pacientes com sintomas

EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO A prioridade é que os testes laboratoriais sejam utilizados em pacientes internados em estado grave



A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica fez um apelo para que apenas pacientes com sintomas sejam testados para o novo coronavírus.

Em um vídeo publicado nas rede sociais, o presidente da entidade, Carlos Eduardo Ferreira, explicou que o exame é de difícil realização e que, por isso, está restrito a apenas alguns laboratórios no país.

Ele alerta que em caso de alta demanda, os casos confirmados poderão demorar mais a serem descobertos.

“Com a correta solicitação deste exame, conseguimos otimizar os recursos da saúde e garantir agilidade para liberação do teste para pacientes que precisam. Sendo assim pedimos que a recomendação seja feita apenas em pacientes sintomáticos.”

O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o infectologista David Uip, fez a mesma recomendação nesta semana. Segundo ele, a rede pública do Estado só vai realizar os testes para coronavírus em pacientes que estiverem internados.

“Quais são as necessidades para o uso deste diagnóstico. Serão utilizados na rede sentinela, para disgnóstico dos doentes internados e para pesquisa.”

Uip também afirmou que cirurgias sem urgência, as chamadas eletivas, poderão ser postergadas em São Paulo conforme a demanda por atendimento a pacientes da Covid-19 aumentar.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.