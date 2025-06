Escândalo do Mensalão, que marcou o primeiro mandato de Lula, completa 20 anos

Em 2005, julgamento no STF, transmitido ao vivo para todo o país, resultou em 24 condenações e 13 absolvições

CELSO JUNIOR/ ESTADÃO CONTEÚDO Em 6 de junho de 2005, a Folha de S.Paulo" publicou uma reportagem exclusiva com o deputado Roberto Jefferson



Há duas décadas, o cenário político brasileiro foi abalado por um dos maiores escândalos de corrupção da história do país: o Mensalão. Em 6 de junho de 2005, a Folha de S.Paulo publicou uma reportagem exclusiva com o deputado Roberto Jefferson. Ele acusou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva de transferir recursos mensalmente a parlamentares em troca de votos favoráveis ao Executivo, em um esquema que envolvia figuras de alto escalão, como o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. A denúncia levou à abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Correios, que investigou as alegações de corrupção.

Em 2005, José Dirceu teve seu mandato cassado e deixou o cargo no governo para retornar à Câmara dos Deputados, onde defendeu sua inocência, alegando a falta de provas de uso de recursos públicos ou ilícitos. O publicitário Marcos Valério, apontado como operador do esquema, também negou qualquer irregularidade no financiamento de campanhas políticas.

A situação se agravou com a prisão de um assessor de José Guimarães, irmão do presidente do PT na época, José Genoíno. José Adalberto Vieira foi flagrado com dólares escondidos na cueca, o que levou o presidente Lula a pedir desculpas à nação. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu abrir processo contra 40 denunciados, dos quais 38 se tornaram réus. O julgamento do Mensalão no STF, transmitido ao vivo para todo o país, resultou em 24 condenações e 13 absolvições.

*Com informações de Thiago Uberreich