Escolas de SP têm expectativa para retomada das aulas presenciais em breve

Fechadas há quase três meses, as escolas de São Paulo estão na expectativa de conseguir retomar as aulas presenciais em breve. A expectativa é que as regras de retomada para os colégios sejam divulgadas nesta sexta-feira (5). Entre as medidas que podem ser adotadas está, por exemplo, a que permite que apenas 20% dos alunos sejam recebidos no local.

A gerente de operações da rede de Maple Bear, Monique Desidério, que tem unidades por todo o Brasil, diz que vai acatar todas as recomendações oficiais. Ela ressalta que a instituição já criou um protocolo de proteção e higiene para o retorno e está preparada para receber os alunos no segundo semestre.

A gerente de operações destaca, ainda, que será necessário mudar não apenas a rotina da escola e das crianças, mas das famílias também.

Até o momento, no Brasil, as aulas estão suspensas em todos os estados e as escolas seguem fechadas pelo avanço da Covid-19 no país. Outros países, no entanto, já retomaram essas atividades com uso de máscaras, distanciamento, grupos menores de alunos e maiores estratégias de higienização.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini