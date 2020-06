Espanha antecipa reabertura de fronteiras com países da UE

EFE/Alejandro García A população poderá circular livremente pelo país, mas as máscaras continuarão sendo obrigatórias nos transportes públicos e nos espaços de aglomeração



A Espanha anunciou que vai reabrir suas fronteiras com países membro da União Europeia no próximo domingo, dia 21 de junho. A nova data antecipa a reabertura em 10 dias da data prevista anteriormente.

De acordo com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, a suspensão no dia 21 de junho coincidirá com o fim do estado de alarme decretado em meados de março. Visitantes de Portugal, entretanto, continuam sujeitos aos bloqueios espanhóis.

Segundo Sánchez, Espanha e Portugal manterão sua fronteira fechada para travessias não essenciais até 1º de julho. Além disso, a Espanha vai deixar de exigir que as pessoas que chegam do exterior permaneçam em quarentena.

A população poderá circular livremente pelo país, mas as máscaras continuarão sendo obrigatórias nos transportes públicos e nos espaços de aglomeração.

A partir desta segunda-feira, as Ilhas Baleares, localizada próxima à costa leste espanhola, se prepara para receber cerca de 11 mil alemães durante o período de duas semanas. A expectativa é que a reabertura ajude a reativar o setor de turismo, que corresponde a 12% do PIB espanhol.

A Espanha foi um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19 no mundo, com mais de 27 mil mortes.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda