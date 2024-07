Espanha recebe maior festival europeu de balonismo

Evento está na 27ª edição e vai até 14 de julho; voos competitivos acontecem pela manhã e ao anoitecer, quando as condições de vento e temperatura são mais favoráveis

Dezenas de balões coloridos enfeitam o céu de Igualada, na Espanha, durante o maior festival europeu de balonismo. O evento, que ocorre próximo a Barcelona, está em sua 27ª edição e vai até o dia 14 de julho. Desde 1997, o festival atrai milhares de visitantes e este ano espera-se a presença de cerca de 25 mil espectadores e mais de 50 artefatos de diversas partes do mundo. Os voos competitivos acontecem pela manhã e ao anoitecer, quando as condições de vento e temperatura são mais favoráveis. Os participantes enchem os balões para a prova e, ao aterrissar, recebem um certificado. O público tem a oportunidade de reservar passeios com antecedência e voar entre as estruturas de diferentes países, proporcionando uma experiência única.

Além dos voos, o festival oferece uma série de atividades, incluindo música ao vivo e workshops para crianças. Essas atividades complementares garantem que haja entretenimento para todas as idades. Um dos momentos mais aguardados é o “Night Glow”, em que os balões são iluminados à noite, funcionando como lanternas gigantes, acompanhados por um espetáculo de queima de fogos de artifício. Este evento noturno cria uma atmosfera mágica e é um dos pontos altos do festival, encantando tanto os participantes quanto os espectadores.

