Especialistas europeus acreditam que pandemia do coronavírus é ‘questão de tempo’

EFE Na Europe existe o chamado espaço Schengen, com a livre circulação de pessoas; mas a Áustria já avisou que irá barrar pessoas com sintomas



As autoridades europeias estão cada vez mais alarmadas com a propagação do coronavírus. Especialistas do continente dizem que embora tecnicamente ainda não se possa falar em pandemia, essa é apenas uma questão de tempo.

A Itália segue como o principal foco do Covid-19 no continente e os casos por lá não param de crescer — já são mais de 200 confirmados oficialmente. Sete mortes no país também já foram confirmadas até a última segunda-feira (24).

Há, inclusive, uma preocupação econômica muito relevante para Itália porque o coronavírus está concentrado na parte norte do país. É justamente nessa região que estão as principais indústrias e também empresas financeiras.

Por isso os confinamentos que estão sendo ampliados para evitar que o vírus se espalhe ainda mais vão fazer com que a economia italiana sofra neste ano. O próprio primeiro-mistro Giuseppe Conte disse isso na última segunda, que será muito difícil escapar dos impactos econômicos no PIB do país com a queda de produção e venda que serão registradas nas próximas semanas vão causar.

E há também a relação com os vizinhos. Dentro do continente existe o chamado espaço Schengen, com a livre circulação de pessoas. Mas a própria vizinha da Itália, a Áustria, já avisou que irá barrar quem tente entrar no território demonstrando sintomas do coronavírus.

Alguns trens já foram parados nos últimos dias, embora não exista controle de passaporte. Porém, os agentes de saúde estão checando passageiros que chegam nas estações ou nos aeroportos sintomas que possam estar relacionados ao Covid-19.

Na Inglaterra os casos continuam registrados apenas em um pequeno volume, são apenas 13 pessoas confirmadas até agora. Ainda assim o governo vem insistindo na preparação de planos de emergência, em feito uma comunicação muito forte com a população — inclusive com anúncios em jornais, televisão e internet.

Isso tudo mostra que a Europa está preocupada com os novos casos no continente e também em outras partes do mundo, como no Irã — onde se fala em aproximadamente 50 mortes.

A sensação dos especialistas europeus é de que uma pandemia de coronavírus é apenas uma questão de tempo — e que esses casos ainda devem continuar crescendo nos próximos meses.