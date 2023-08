‘Está difícil ter espaço para tantas promessas do governo, imagina sem votar o arcabouço’, critica relator da LDO

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Danilo Forte disse que as declarações de Haddad devem atrasar a Lei de Diretrizes Orçamentárias

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE), que é relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), afirmou nesta quinta-feira, 17, que as promessas feitas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm dificultado “arranjar espaço” dentro do orçamento para 2024. “Se dentro do orçamento está difícil arranjar espaço para tantas promessas que o governo tem feito, imagina sem votar o arcabouço fiscal. Se não votá-lo, volta para o teto de gastos e fica praticamente sem dinheiro para investimento”, criticou durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. Nesta quarta-feira, 16, Danilo Forte disse que as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a “Câmara está com um poder muito grande”, devem causar novo atraso na aprovação da LDO. O próprio presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), admitiu que a fala desagradou os líderes partidários. Apesar disso, Lira confirmou que as modificações feitas pelo Senado Federal no arcabouço fiscal podem ir a plenário na próxima terça-feira, 22. Para isso, o político alagoano antecipou que haverá uma reunião entre o relator, deputado Claudio Cajado (PP-BA), técnicos da Fazenda e da Comissão Mista de Orçamento (CMO) para discutir a modificação no cálculo do IPCA, considerado o principal obstáculo para aprovação do texto.

Confira a íntegra da entrevista com o deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE):