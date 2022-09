Estações do metrô de São Paulo têm venda informal de bilhetes acima do preço

CPTM afirma que casos de revendedores informais e até fraudulentos são monitorados e informados à Polícia Civil

Foto: SAULO DIAS/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/08/2021 CPTM diz que informa as irregularidades para a Polícia Civil que, por sua vez, faz rondas com frequência nas estações



A denúncia do golpe do bilhete chegou para a Jovem Pan por meio de um telespectador que entrou em contato pelo e-mail sos@jovempan.com.br. Uma equipe de reportagem foi até a estação de metrô do Brás, no centro de São Paulo, e percebeu não haver dificuldade para encontrar pessoas bilhetes. Logo na entrada, um rapaz oferece a passagem por R$ 6,00. Questionado se dentro do metrô seria mais barato, ele explica que sim, mas que o passageiro precisa enfrentar uma fila para comprar. A equipe da Jovem Pan compra o bilhete e testa, ele funciona e dá acesso ao metrô. A bilheteria que, segundo o vendedor, estaria lotada, tinha quatro pessoas na fila. Quem espera, compra o bilhete pelo preço oficial e tabelado do metrô, R$ 4,40. Em nota, CPTM diz que as atividades ilícitas de venda de bilhetes identificadas pelas equipes do metrô são notificadas às autoridades policiais e que a Polícia Civil realiza ações constantemente no entorno das estações para investigar a comercialização e a receptação ilegal de bilhetes fraudados. No caso dos bilhetes que não são fraudados, mas revendidos por um preço maior, a CPTM reforça aos passageiros a importância de comprarem os bilhetes exclusivamente pelos canais oficiais.

*Com informações da repórter Carolina Abelin