Estados Unidos anunciam aliança militar com Austrália e Reino Unido contra a China

Batizada de AUKUS, iniciativa tem como objetivo diminuir a presença dos chineses na região do Indo-Pacífico; parceira inclui o compartilhamento de tecnologias e a construção de novos submarinos de propulsão nuclear

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 15, uma aliança militar com a Austrália e o Reino Unido, a AUKUS, que tem como objetivo diminuir a presença da China na região do Indo-Pacífico, principalmente relacionada à presença militar. Os três países vão compartilhar tecnologia para fortalecer as bases navais e construir novos submarinos de propulsão nuclear para atuar no entorno. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que a aliança mostra que a relação entre os países é muito forte. Ele preferiu ressaltar como a iniciativa trará novos empregos. O projeto tem duração de 10 anos e uma análise de 18 meses será feita para definir os postos de trabalho. Mesmo com a tentativa de Johnson, a declaração não foi recebida de forma positiva pelos chineses. O porta-voz do país, Zhao Lijian, afirmou que a aliança “mina, de maneira grave, a paz e a estabilidade regionais, intensifica a corrida armamentista e compromete os esforços internacionais de não proliferação nuclear.”

*Com informações dos correspondentes Eliseu Caetano e Renato Senise