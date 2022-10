Esteves Colnago é cotado para assumir diretoria da Petrobras

Atual secretário especial do Tesouro Nacional e Orçamento já foi ministro do Planejamento no governo de Michel Temer e pode assumir posição na cúpula da estatal

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Esteves Colnago é o atual secretário especial do Tesouro Nacional e Orçamento do Ministério da Economia



O secretário especial do Tesouro Nacional e Orçamento, Esteves Colnago, está cotado para assumir uma diretoria da Petrobras dentro de um processo de reformulação natural que deve acontecer na cúpula da empresa, de acordo com interlocutores da estatal consultados pela Jovem Pan News. Funcionário público de carreira, Colnago já desempenhou várias funções nos antigos ministérios do Planejamento e da Fazenda. Foi ministro do Planejamento no governo de Michel Temer (MDB) em 2018. Enquanto chefe da assessoria especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia do atual governo, o economista era responsável por fazer a ponte entre a pasta e o Congresso Nacional. Na Petrobras, ele poderia ocupar uma posição ligada à área financeira. Até agora, o presidente Caio Paes de Andrade, que assumiu o comando da estatal no final do mês de junho, promoveu apenas uma mudança na cúpula da empresa, na área de Transformação Digital. A expectativa é que novas mudanças no alto escalão aconteçam em breve, o que faz parte de um curso natural de troca de comando. Todas as áreas e diretorias estão sendo avaliadas. De acordo com um interlocutor da estatal, a reformulação é comum em toda a grande companhia. O mercado está de olho nesta eventual mudança na área financeira, isso porque existe uma espécie de “núcleo duro” na petroleira que define os rumos dos preços dos combustíveis. São três figuras que definem se os preços sobrem ou descem: o CEO da empresa, os diretores de comercialização e justamente os diretores desta área financeira.