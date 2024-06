Estimativa mínima para reconstrução do RS é de R$ 110 bilhões, segundo Federasul

De acordo com a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), o setor agropecuário enfrenta perdas de R$ 3 bilhões, com uma projeção de uma década para a restauração completa da infraestrutura

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) divulgou uma estimativa para a reconstrução da infraestrutura perdida no Rio Grande do Sul por conta das chuvas. Segundo a entidade, serão necessários de R$ 110 bilhões a R$ 176 bilhões. A Federasul levou em consideração os números do Governo Federal e do Fundo Monetário Internacional (FMI), e disse que nos últimos 30 anos, cerca de 20% dos prejuízos nacionais com desastres climáticos estão concentrados no estado gaúcho. A economia local, já fragilizada, vê-se agora em um período de ainda maior dificuldade. Empresas endividadas lutam para se manter à tona, enquanto cresce a necessidade de crédito para impulsionar a recuperação. A Federação aponta para a insuficiência dos recursos federais destinados até o momento, que têm se concentrado mais em auxílio a pessoas físicas. Esse cenário é particularmente preocupante para o setor agropecuário, que, conforme relata a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), enfrenta perdas de R$ 3 bilhões, com uma projeção de uma década para a completa restauração da infraestrutura agrícola. A Farsul também faz um apelo por mais crédito para os produtores rurais, dos quais 73% são pequenos agricultores gravemente afetados pelas enchentes.