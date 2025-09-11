Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Estudante morre após atirar em dois adolescentes em escola nos EUA

Estudante morre após atirar em dois adolescentes em escola nos EUA

Tragédia aconteceu no estado do Colorado, conhecido por inúmeros tiroteios desde o massacre de 1999 na Columbine High School

  • Por Jovem Pan
  • 11/09/2025 12h32
Chet Strange / AFP Tiroteio em uma escola secundária na cidade de Evergreen, no Colorado, nos Estados Unidos, deixou estudantes feridos e resultou na morte do atirador Tiroteio em uma escola secundária no Colorado, nos EUA, deixa estudantes feridos e resulta na morte do atirador

Um tiroteio em uma escola secundária na cidade de Evergreen, no Colorado, nos Estados Unidos, deixou estudantes feridos e resultou na morte do atirador, um jovem de 16 anos que se suicidou. O ataque ocorreu por volta do meio-dia desta quarta-feira (10), com disparos tanto dentro quanto fora do prédio escolar. A polícia chegou rapidamente ao local, mas não houve troca de tiros, pois o atirador já havia tirado a própria vida. Entre as vítimas, um estudante está em estado crítico, outro foi tratado e liberado, e um terceiro também precisou de atendimento devido a ferimentos leves.

As autoridades, incluindo equipes federais, estão investigando a casa do atirador para determinar como ele obteve a arma e se havia sinais prévios do ataque. Em resposta ao ocorrido, o governador do Colorado, Jared Polis, ofereceu apoio e assistência psicológica a todos os afetados. O estado de Colorado é conhecido por vários tiroteios desde o massacre de 1999 na Columbine High School.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA

