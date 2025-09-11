Estudante morre após atirar em dois adolescentes em escola nos EUA

Tragédia aconteceu no estado do Colorado, conhecido por inúmeros tiroteios desde o massacre de 1999 na Columbine High School

Um tiroteio em uma escola secundária na cidade de Evergreen, no Colorado, nos Estados Unidos, deixou estudantes feridos e resultou na morte do atirador, um jovem de 16 anos que se suicidou. O ataque ocorreu por volta do meio-dia desta quarta-feira (10), com disparos tanto dentro quanto fora do prédio escolar. A polícia chegou rapidamente ao local, mas não houve troca de tiros, pois o atirador já havia tirado a própria vida. Entre as vítimas, um estudante está em estado crítico, outro foi tratado e liberado, e um terceiro também precisou de atendimento devido a ferimentos leves.

As autoridades, incluindo equipes federais, estão investigando a casa do atirador para determinar como ele obteve a arma e se havia sinais prévios do ataque. Em resposta ao ocorrido, o governador do Colorado, Jared Polis, ofereceu apoio e assistência psicológica a todos os afetados. O estado de Colorado é conhecido por vários tiroteios desde o massacre de 1999 na Columbine High School.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA