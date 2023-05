Estudo mostra que 34% dos brasileiros acreditam que empresas devem adotar jornada reduzida em 2023

Dados da pesquisa Global Advisor, feita pelo Instituto Ipsos em 36 países, avaliou a opinião da população a respeito da semana de quatro dias úteis

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Entre os trabalhadores brasileiros, cerca de um terço acredita que empresas devem adotar a semana de quatro dias úteis em 2023



Uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos aponta que 34% dos trabalhadores brasileiros acreditam que as empresas do país adotarão uma jornada de quatro dias de trabalho em 2023. Os dados são da pesquisa Global Advisor, feita em 36 países. O índice do Brasil ficou próximo da média global, que é de 37%. Já nos Emirados Árabes Unidos, 68% dos trabalhadores acreditam nesta redução da jornada de trabalho. Na sequência estão a Índia (63%) e a Indonésia (54%). Entre os países que menos acreditam na adoção de uma semana de 4 dias úteis estão o Japão (15%), a Suécia (22%) e a Argentina (22%). Os dados globais indicam que, apesar de relativamente difundido, o debate sobre a redução da jornada de trabalho de cinco dias está longe de um consenso na maioria dos países. A margem de erro da pesquisa para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto