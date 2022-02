EUA adiam decisão sobre vacina contra Covid-19 para crianças menores de 5 anos

Decisão foi adiada a pedido da farmacêutica; empresa quer aguardar novos dados de eficácia do imunizante na faixa etária

Ina FASSBENDER / AFP Novos dados sobre a eficácia da vacina da Pfizer no público infantil estão disponíveis no começo de abril



A pedido da Pfizer, a agência reguladora dos Estados Unidos (FDA, em inglês) adiou a análise para ampliar o uso da vacina contra a Covid-19 para crianças com menos de cinco anos. A FDA, então, desmarcou a reunião que estava agendada para a semana que vem para deliberar o assunto. Como parte do processo de submissão contínua, a empresa notificou a agência reguladora sobre descobertas relevantes durante os ensaios clínicos em andamento. A farmacêutica quer aguardar mais dados sobre a aplicação de uma terceira dose no público de seis meses a quatro anos. A Pfizer acredita que essa terceira aplicação com intervalo de pelo menos dois meses pode gerar uma resposta imune mais robusta. Os novos dados estarão disponíveis no começo de abril. O pedido para aplicar a vacina em crianças até quatro anos nos Estados Unidos foi apresentado pela Pfizer a FDA em 1º de fevereiro.

*Com informações da repórter Nanny Cox