EUA analisam enviar imigrantes brasileiros para outros países

Alta no número de brasileiros ilegais faz EUA analisar nova forma de deportação



O governo dos Estados Unidos estuda enviar imigrantes brasileiros que entrarem de forma ilegal no país para o México. A decisão foi tomada com base na alta do número de brasileiros que viajam até a fronteira terrestre entre os dois países para pedir asilo às autoridades americanas.

A medida poderá ser viabilizada através do Protocolo de Proteção a Migrantes, acordo firmado entre México e Estados Unidos em que o governo mexicano concordou em receber imigrantes que chegam de forma ilegal no território norte-americano.

Até agora, o protocolo é restrito a países de língua espanhola, e já resultou em mais de 57 mil deportações de não mexicanos.

Vale ressaltar que o Departamento de Segurança Doméstica ainda não determinou se será através deste programa que os brasileiros serão deportados. No entanto, de acordo com o porta-voz do órgão, a ideia é que o Protocolo de Proteção a Migrantes seja estendido a outras nacionalidades.

Também há a possibilidade de os brasileiros que aguardam o processo judicial serem enviados a outras nações, como Honduras, por exemplo, que tem um acordo com Washington nesse sentido.

Segundo o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras, a quantidade de pessoas que saíram do Brasil e foram detidas tentando cruzar a fronteira aumentou em dez vezes entre 2018 e 2019.

No ano passado, quase 18 mil brasileiros foram presos tentando entrar nos Estados Unidos na fronteira com o México.

* Com informações da repórter Camila Yunes.