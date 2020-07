EUA vê casos dispararem, mas celebra bons números do mercado de trabalho

EFE/EPA/JOHN MINCHILLO o presidente do país, Donald Trump, fez um pronunciamento otimista na quinta-feira (2) sobre retomada do mercado de trabalho no país



Cresce cada vez mais nos Estados Unidos os registros de novos casas da Covid-19, que estão registrando números recordes de casos diários. Apesar isso, o presidente do país, Donald Trump, fez um pronunciamento otimista na quinta-feira (2). A boa notícia apresentada por Trump reflete melhora da economia no último mês.

Segundo os dados apresentados, a taxa de desemprego nos EUA caiu em junho passando para 11,1%, contra 13,3% de maio. Os dados que refletem a retomada das atividades foram coletados na segunda semana de junho, período em que a reabertura econômica ainda não havia sido interrompida por governadores.

O Texas também passou a adotar sistema de multas para quem não usar máscaras de proteção em locais públicos, com valores de até US$ 250. Apenas crianças de até 10 anos e pessoas com determinas condições médicas estão liberadas da obrigatoriedade.

Na primeira vez que for flagrada sem o item de proteção, a pessoa receberá uma advertência verbal ou por escrito. No entanto, na próxima ocasião receberá a multa. Além disso, o governador do Texas, Greg Abbott, também interrompeu o processo de reabertura das atividades econômicos e ordenou o fechamento de bares por causa do novo avanço da Covid-19.

*Com informações da repórter Mariana Janjácomo