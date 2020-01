EUA cobram mais ação do Brasil contra imigração ilegal

Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil No fim de semana, um voo com cerca de 50 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou a Belo Horizonte



O governo americano cobrou do Brasil uma postura mais agressiva para conter o fluxo de imigração ilegal para o país. Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o número de imigrantes brasileiros ilegais aumentou nos últimos anos — inclusive com pedidos de asilo.

Só em 2019, 18 mil brasileiros foram detidos ao tentar entrar sem visto no país.

Entre outras medidas, o governo Trump exige mais segurança e patrulhamento nas fronteiras. Uma das recomendações sugere que o Brasil transporte de volta ao país, por conta própria, os brasileiros detidos na imigração americana.

No fim de semana, um voo com cerca de 50 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou a Belo Horizonte. Questionado sobre o episódio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as leis de cada país devem ser respeitadas.

“Em qualquer país do mundo onde pessoas estão lá de forma clandestina, é direito do chefe de Estado devolver os nacionais. A lei americana diz isso, é só não ir aos EUA de forma ilegal.”

Nesta segunda-feira (27), a Suprema Corte dos Estados Unidos validou, por cinco votos a quatro, um regulamento que penaliza imigrantes legais que recebem ajudas sociais na hora de optar pela residência permanente.

A norma foi apresentada pela Casa Branca em agosto do ano passado, mas acabou sendo barrada pela Justiça.

Segundo o governo do presidente Donald Trump, “para proteger os benefícios dos americanos, os imigrantes devem ser financeiramente autossuficientes”.

*Com informações da repórter Letícia Santini