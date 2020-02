EUA agem para conter danos do coronavírus à economia após novo caso de contaminação interna

EFE/Michael Reynolds Trump teceu críticas ao Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos



As autoridades de saúde norte-americanas confirmaram mais um caso de coronavírus em uma paciente que não viajou para fora do país, nem teve contato próximo com alguém que tenha viajado. A mulher foi diagnosticada na Califórnia, mesmo estado onde foi registrado o primeiro caso como esse, de origem desconhecida, e reforça ainda mais a ideia de que o vírus estaria se espalhando dentro dos Estados UNidos.

Até o momento, são 62 casos confirmados do coronavírus no país, destes, 44 são de pacientes que estavam no cruzeiro Diamond Princess, que permaneceu em quarentena no Japão. Na sexta-feira, as bolsas norte-americanas despencaram, e fecharam em queda pelo sexto dia seguido, por causa da preocupação com a doença.

O presidente Donald Trump disse que as quedas acontecem por conta da sensação de incerteza dos investidores. Ele também falou que espera uma intervenção rápida do FED, o Federal Reserve, uma espécie de Banco Central dos Estados Unidos, para melhorar a situação. Ele criticou a atuação do banco, dizendo que o órgão faz um desserviço ao país.

Na verdade, Trump tem um histórico de críticas ao Federal Reserve, sempre insistindo para que o banco diminua as taxas de juros nos Estados Unidos. O presidente do FED, Jerome Powell, disse que o órgão está monitorando de perto os desdobramentos da epidemia, e vai agir conforme for apropriado para ajudar a economia.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o risco global da economia do coronavírus para ‘muito alto’. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que essa não é a hora de entrar em pânico, mas sim de se preparar. Guterres disse que neste momento, os países devem fazer tudo que for possível para conter a doença, sempre respeitando os direitos humanos.

Também na sexta-feira, 28, o México registrou seu primeiro caso de coronavírus, se tornando o segundo país da América Latina a confirmar um caso da doença, depois do Brasil. A Nigéria também confirmou o primeiro caso na região da Africa subsaariana. Até o momento, 51 países, além da China, têm casos de coronavírus, de acordo com a OMS.

* Com informações da repórter Mariana Janjácomo.