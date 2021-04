EUA e China estão comprometidos a cooperar diante da crise climática

Nota foi emitida após uma viagem a Xangai do enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry

EFE/EPA/MONIRUL ALAM Biden tem enfatizado e colocado em primeiro plano a necessidade de combate às mudanças climáticas, se opondo às políticas de Trump



Em um comunicado conjunto, China e Estados Unidos afirmaram que estão “comprometidos a cooperar” no combate às mudanças climáticas. A nota foi emitida após uma viagem a Xangai do enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry. As duas nações juntas correspondem a quase metade das emissões de gases de efeito estufa. No comunicado, China e Estados Unidos listaram uma série de ações conjuntas para minimizar os impactos ambientais.

O presidente norte-americano, Joe Biden, tem enfatizado e colocado em primeiro plano a necessidade de combate às mudanças climáticas, se opondo às políticas de Donald Trump, que não priorizavam o tema. Os Estados Unidos ingressaram novamente no Acordo de Paris de 2015. John Kerry se comprometeu com os países em manter o aumento de temperatura em no máximo dos dois graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Ele foi o foi o primeiro funcionário do governo do presidente do governo Biden a visitar a China, ampliando a expectativa de trabalho em conjunto por parte as nações.

*Com informações da repórter Camila Yunes