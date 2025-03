EUA e Zelensky discutem plano de paz nesta terça

Donald Trump disse ter praticamente encerrado a suspensão do compartilhamento de Inteligência Americana com a Ucrânia; suspensão foi temporária, e Washington afirma estar se esforçando por um acordo

JIM LO SCALZO/EFE/EPA O objetivo é discutir possíveis concessões materiais da Ucrânia à Rússia



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (9) recentemente que está prestes a encerrar a suspensão do compartilhamento de inteligência americana com a Ucrânia. Esta medida, que foi inicialmente implementada como uma forma de pressionar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a cooperar com os esforços de paz liderados pelos Estados Unidos, tem sido alvo de críticas. Muitos argumentam que a suspensão prejudicou significativamente a capacidade da Ucrânia de se defender contra os ataques russos. A decisão de interromper a ajuda militar americana ao país, que incluiu o envio de recursos financeiros e informações estratégicas, gerou controvérsias e debates acalorados.

Representantes do governo americano estão se preparando para se reunir nesta terça-feira (11) com uma delegação ucraniana na Arábia Saudita. O objetivo é discutir possíveis concessões materiais da Ucrânia à Rússia, com a intenção de encerrar o conflito que já se arrasta por três anos. Entre os temas da agenda está a exploração de minerais raros por parte dos americanos, em troca do dinheiro já enviado e da segurança ucraniana.

Além disso, discute-se a anexação de territórios ucranianos pela Rússia, que já foram perdidos durante o conflito. Este acordo de mineração é considerado um ponto crucial para garantir a segurança dos ucranianos e para que Trump possa quitar a dívida que a Ucrânia tem com os Estados Unidos devido aos milhões de dólares enviados pela administração anterior. Trump, que já se deslocou da Flórida para Washington, deve despachar da Casa Branca.

Publicado por Luisa Cardoso