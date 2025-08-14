EUA participavam da COP30 para atrapalhar avanços, diz Marina Silva

Ministra do Meio Ambiente reconheceu o impacto de uma possível ausência dos Estados Unidos na conferência, porém relembrou que, historicamente, o país não contribui com as discussões ambientais

Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva durante encontro com Jovem Lideranças Evangélicas



A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou nesta quinta-feira (14) a postura histórica dos Estados Unidos nas conferências do clima, afirmando que, sob a liderança de Donald Trump, o país participava dos eventos para “atrapalhar” as negociações. A declaração foi feita ao comentar a possível ausência da delegação americana na COP30, que ocorrerá em Belém (PA). Durante entrevista ao programa “Bom Dia, Ministra”, do Governo Federal, Silva minimizou o impacto de uma eventual ausência dos EUA, destacando que muitos avanços climáticos ocorreram sem a participação efetiva do país. “Eles participavam, mas era para atrapalhar, para evitar que as coisas avançassem”, disse a ministra.

“Se a gente olha pra história da Convenção da Mudança do Clima, que nasceu em1992, no Rio de Janeiro, quem acompanha a agenda da Mudança do Clima, a gente sabe que a maior parte do tempo não teve a participação dos Estados Unidos. Eles participavam, mas era para atrapalhar. E agora, novamente o presidente Trump sai do Acordo de Paris, e andou muita coisa, mesmo sem a participação deles”, declarou.

A fala de Marina ocorre um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmar o envio de uma carta a Donald Trump, oficializando o convite para que ele participe da COP30 em Belém, em novembro. Até o momento, não há confirmação da presença do ex-presidente norte-americano no evento.

