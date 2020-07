EUA: Relatório mostra que 18 estados estão na ‘zona vermelha’ da Covid-19

O relatório recomenda que as autoridades desses estados interrompam os processos de reabertura e incentivem o uso de máscaras em público

EFE/EPA/CJ GUNTHER Estados Unidos ainda estão com número elevado de casos de Covid-19



Um documento preparado para a força tarefa da Casa Branca contra o coronavírus mostra que 18 estados norte-americanos estão na chamada “zona vermelha” de casos de covid-19. O relatório recomenda que as autoridades desses estados interrompam os processos de reabertura e incentivem o uso de máscaras em público. O documento foi obtido pelo Center for Public Integrity, o “Centro pela Integridade Pública”, em tradução livre, uma organização de jornalismo investigativo sem fins lucrativos. De acordo com a organização, o documento data de 14 de julho. Nele, há dados sobre casos e mortes separados por estados do país, além de recomendações para aqueles que estão na “zona vermelha” de casos, ou seja, que registraram mais de 100 casos por 100 mil habitantes na última semana.

Os estados na zona vermelha estão concentrados nas regiões sul e oeste do país. Em alguns destes lugares, como no Alabama, a Califórnia e o Texas, o uso de máscaras em público é obrigatório, mas em outros ainda há resistência. Na Geórgia, por exemplo, que é um dos estados na zona vermelha, o governador, Brian Kemp, entrou na Justiça contra a prefeita da cidade de Atlanta, Keisha Lance Bottom, porque ela determinou o uso obrigatório de máscaras na cidade.

Não é só o número de casos que está subindo; infelizmente, o número de mortes por covid-19 também sobe nos Estados Unidos. Alguns condados no Texas chegaram a pedir caminhões refrigerados para ficar em frente aos hospitais, por causa da situação dos necrotérios. Em meio a tudo isso, há também o debate sobre a volta às aulas no país: na Califórnia, o governador Gavin Newsom anunciou na sexta-feira que escolas na maior parte do estado terão apenas aulas virtuais até que a situação melhore na região.

O anúncio vindo do estado mais populoso dos Estados Unidos contraria a vontade do presidente Donald Trump, que vem pressionando pela retomada das aulas presenciais em todo o país. Já em Nova York, a situação é mais estável: todos os dias, a porcentagem de testes positivos para covid-19 gira em torno de 1%. Por isso, a cidade de Nova York deve começar na segunda-feira a fase 4 da reabertura, com espaços abertos como zoológicos e jardins botânicos voltando a funcionar, mas com capacidade reduzida. Restaurantes e bares continuam com atendimento só do lado de fora. E academias de ginástica, shoppings, cinemas e museus não poderão abrir ainda.

*Com informações da repórter Mariana Janjácomo