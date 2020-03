Europa fecha escolas e suspende futebol; Reino Unido resiste e fala em ‘tomar decisão na hora certa’

EFE Johnson manteve aulas, não fechou escolas, nem restringiu os grandes eventos no país



As principais cidades da Europa passaram a elevar as suas ações numa tentativa de frear o coronavírus pelo continente. Fechamentos de escolas, suspensão de partidas de futebol e grandes eventos estão se tornando uma constante.

Na quinta-feira (12), o presidente francês, Emmanuel Macron, fez um longo pronunciamento, falou por quase meia hora, anunciando as novas restrições. Com escolas fechadas, pessoas trabalhando de casa e uma nova realidade em Paris, Macron mandou uma mensagem de união.

Disse que esta também é a hora de a população se envolver em novas formas de solidariedade — como por exemplo, vizinhos se oferecendo para cuidar de crianças que não tem escola enquanto os pais ainda precisam trabalhar.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, também foi à televisão se pronunciar mais uma vez sobre esta grave crise. O conservador estava ao lado de um cientista e um médico — os responsáveis por informar o governo na tomada de decisões.

Johnson manteve aulas, não fechou escolas, nem restringiu os grandes eventos no país. Ele está sendo duramente cobrado por isso, mas insiste que a decisão está sendo tomada com base na estratégia do governo que é regada por informações científicas.

Se o governo britânico está certo ou não saberemos em breve, mas o fato é que Londres está nadando contra a maré nesta crise.

Johnson, no entanto, seguiu Macron e tentou unir a população em seu discurso. Ressaltou que a Grã Bretanha já enfrentou momentos de crise muito mais sérios e que vai superar o coronavírus desde que todos trabalhem juntos em um projeto nacional.

Por fim, ainda é aguardada uma decisão sobre o campeonato inglês de futebol.

A Premier League é a única grande liga europeia que ainda tenta seguir normalmente, mesmo com casos sendo confirmados em grandes clubes como Arsenal e Chelsea. Leicester City, Watford e Everton também têm suspeitas.

As prateleiras dos supermercados aqui de Londres já estão ficando desabastecidas num sinal de que a população está cada vez mais ansiosa. Esse é o tema do podcast Londres Real, um programa da Jovem Pan que eu gravo aqui de Londres todas às sextas-feiras.

No episódio desta sexta eu falo sobre a falta de itens como papel higiênico e álcool em gel nos supermercados do país e como as populações europeias estão cada vez mais ansiosas com essa ação descordenada entre os governos ao redor do mundo.