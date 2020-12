Ex-baterista de Munhoz e Mariano abre restaurante com doação de pratos

O estabelecimento pretende doar dez almoços a cada 100 refeições vendidas

O empresário Bruno Mendes recebe as famílias no próprio estabelecimento



Um novo restaurante inaugurado na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, adotou uma cultura de doar pratos do menu para famílias de baixa renda. O empresário e dono do estabelecimento, Bruno Mendes, ex-baterista da dupla sertaneja Munhoz e Mariano​, diz que, em vez de levarem as quentinhas embora, as famílias sentam-se à mesa. Desde a inauguração do restaurante, há pouco mais de um mês, Bruno conta que já distribuiu pratos para pelo menos 30 famílias. “Desde então brotou no nosso coração o desejo de estar fazendo essa ação, atendendo essas crianças. Eu vim de uma família muito humilde e surgiu justamente disso, querer fazer aquilo que eu tivessem feito na minha infância. É trazer a consciência para o Brasil. Eu creio que a gente está fazendo aqui é algo tão pequeno para nós, mas gigantesco para as famílias, para as crianças”, afirma. Segundo o empresário, o restaurante vai doar dez almoços para famílias de baixa renda a cada cem refeições compradas pelos clientes.

*Com informações do repórter Victor Moraes