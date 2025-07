Ex-CAC é preso por vender munições e acessórios de armas em fábrica clandestina no RJ

Segundo a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), Elias Vigorito é acusado de comercializar itens e teve registro de Caçador, Atirador e Colecionador cancelado por perda de idoneidade

Foto: Reprodução Munição encontrada na fábrica clandestina



Um ex-CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), identificado como Elias Vigorito, foi preso nesta quinta-feira (4) pela polícia do Rio de Janeiro por operar uma fábrica clandestina de armas e munições. A operação foi realizada em uma residência em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Vigorito, que já teve seu registro de caçador, atirador e colecionador cancelado pelo Exército por “falta de idoneidade”, já vinha sendo investigado. No local da prisão, os policiais encontraram armas, munições e diversos insumos utilizados para a produção ilegal de material bélico.

A polícia ainda não sabe a quantidade de armamento que era produzida nem para quem Vigorito vendia o material. Ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de fabricação de acessórios de arma de fogo e munição.

