Ex-ministro da Justiça do Peru vai ser o quarto premiê de Pedro Castillo em 6 meses

Presidente peruano aproveitou para mudar também outros nomes que estavam sendo questionados, como a ministra da mulher e o ministro do meio ambiente

LUIS ROBAYO / AFP Pedro Castillo, presidente do Peru



O presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou nesta terça-feira, 8, o novo primeiro ministro do país. Aníbal Torres, que até então era ministro da Justiça ocupará o cargo. Torres é o quarto escolhido para a vaga em menos de sete meses do governo Castillo. Com críticas da imprensa por suposta agressão à filha e à ex-mulher, o antecessor Hector Valer permaneceu apenas uma semana no posto. O novo indicado pelo presidente precisa ainda receber uma moção de confiança do congresso. Uma missão que pode ser dificultada pela oposição da presidente do parlamento, Maria Del Carmen Alva.

A lei peruana prevê que quando um primeiro ministro é substituído todo o gabinete deve ser renomeado. Com isso, o presidente Pedro Castillo aproveitou para mudar ainda outros nomes que estavam sendo questionados, como a ministra da mulher Katy Ugarte, que dará lugar a Diana Miloslavich, e o ministro Wilber Supo do meio ambiente, que será trocado por Modesto Montoya. Ao todo, dos 19 ministérios, seis ganharam novos ocupantes. Desde o começo do mandato, o governo peruano tem operado com instabilidade.

A terceira reforma ministerial deixa o presidente Pedro Castillo com ainda menos apoiadores e fortalece a oposição. Até hoje, o presidente peruano já teve de lidar com pedidos de impugnação do pleito, renúncia do chefe das forças armadas, demissão de aliados e até mesmo um processo de impeachment que acabou sendo rejeitado pelo congresso. A sessão de aprovação para a nova equipe ministerial está prevista para acontecer nos próximos trinta dias. Contrariando o congresso, Castillo já marcou uma reunião ministerial para esta quarta-feira, 9

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina