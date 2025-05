Ex-mulher de professora morta fez transferências a suspeito de ter executado crime

A veterinária Fernanda Fazio é apontada pela polícia como mandante do assassinato de Fernanda Bonin e teria feito duas transferências bancárias, somando quase R$ 5 mil para João Paulo Burquim

Reprodução/TVGlobo A principal suspeita recai sobre Fernanda Fazio, ex-companheira da vítima, que é acusada de ter encomendado o crime



A polícia de São Paulo está intensificando as investigações sobre o brutal assassinato da professora Fernanda Bonin, ocorrido no final de abril na zona sul da cidade. A principal suspeita recai sobre Fernanda Fazio, ex-companheira da vítima, que é acusada de ter encomendado o crime. As autoridades descobriram que Fazio realizou transferências bancárias para João Paulo Burquim, um dos suspeitos presos, totalizando cerca de R$ 5 mil. A professora foi encontrada morta dentro de um carro em Interlagos, apresentando sinais de estrangulamento.

O laudo do Instituto Médico Legal trouxe à tona detalhes perturbadores, revelando que Fernanda Bonin foi dopada antes de ser estrangulada. Durante uma busca na residência de João Paulo Burquim, a polícia encontrou barbantes que teriam sido utilizados no crime. Além disso, Burquim foi flagrado abandonando o carro da vítima ao lado de uma mulher, que até o momento permanece foragida. As investigações prosseguem, com a polícia empenhada em reunir mais evidências para esclarecer o caso. A defesa de Fernanda Fásio ainda não se pronunciou sobre as acusações.

Este caso trágico de Fernanda Bonin é mais um reflexo da crescente onda de violência que assola o Brasil, gerando preocupação e mobilizando campanhas contra o crime. Em resposta a essa situação alarmante, a Jovem Pan lançou a campanha “Chega de Violência”, com o objetivo de conscientizar a população sobre a urgência de combater a criminalidade e a impunidade. A emissora se compromete a acompanhar de perto o desenrolar das investigações, trazendo atualizações constantes sobre o caso.

*Com informações de David de Tarso

*Reportagem produzida com auxílio de IA