Ex-paraquedista do Exército é morto com tiro na cabeça dentro de trem no Rio de Janeiro

Criminoso usou fita adesiva para tampar câmeras de segurança do local; polícia acredita que caso tenha sido planejado

Divulgação/Polícia Civil Polícia investiga o crime e tenta identificar o criminoso por meio das imagens de câmeras de seguranças disponíveis



Um ex-militar do Exército Brasileiro foi executado a tiros dentro de um trem lotado na última segunda-feira, 27, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu em Deodoro, bairro da zona oeste capital fluminense. De acordo com testemunhas, um homem armado disparou contra a cabeça de Jairo Jonathan, de 24 anos. Ele morreu na hora. Apesar de ser ex-paraquedista do Exército, a vítima trabalhava como garçom no estádio do Maracanã. O criminoso conseguiu fugir, mas, ao que tudo indica foi um crime planejado. Ainda segundo as testemunhas, antes de disparar contra Jairo, o criminoso tampou com fita adesiva as câmeras de segurança do local. A polícia do Rio está analisando imagens disponíveis de outras câmeras da estação de trem de Deodoro, para tentar identificar o assassino. A polícia também investiga se Jairo possuía alguma desavença ou se teria se envolvido em alguma briga recentemente. O caso está sob a responsabilidade da Divisão de Homicídios da capital fluminense.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga